КГБ Белоруссии предупредило о риске обострения обстановки вокруг страны

Глава ведомства подчеркнул, что опирался на информацию, поступившую по линии разведки и других подразделений. Лукашенко, в свою очередь, назвал обстановку вокруг Белоруссии сложной и указал на наращивание Североатлантическим альянсом военного потенциала вблизи границ страны.