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КГБ Белоруссии предупредило о риске обострения обстановки вокруг страны

Политика
КГБ Белоруссии предупредило о риске обострения обстановки вокруг страны

Вокруг Белоруссии прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, доложил президенту республики Александру Лукашенко председатель КГБ Иван Тертель.

Глава ведомства подчеркнул, что опирался на информацию, поступившую по линии разведки и других подразделений. Лукашенко, в свою очередь, назвал обстановку вокруг Белоруссии сложной и указал на наращивание Североатлантическим альянсом военного потенциала вблизи границ страны.

Белорусский президент ранее предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей и восстановлении инфраструктуры. Лукашенко спросил у властей ДНР, что республика может сделать, чтобы улучшить ситуацию.
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