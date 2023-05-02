Республика Карелия начала подготовку к саммиту «Россия — Африка»

Москва, 2 мая. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что власти региона начали активную подготовку ко второму саммиту и экономическому форуму «Россия — Африка».
Конференция пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. На площадках мероприятия встретятся делегации из более чем 40 стран Черного континента для обсуждения вопросов многоаспектного сотрудничества с РФ.
По словам Парфенчикова, республика активно развивает отношения с рядом государств материка, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Он подчеркнул, что предстоящий форум позволит углубленно проработать партнерство с африканскими державами.
«Мы видим здесь большие перспективы. Уверен, что саммит "Россия — Африка" станет хорошим стимулом к дальнейшему взаимодействию и обеспечит рост показателей торговли», — отметил глава Карелии.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что страны Черного континента проявляют высокий интерес к международной конференции. По его словам, подтверждения об участии в мероприятии от лидеров африканских государств поступают ежедневно.