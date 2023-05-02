«Потерь нет», но это неправда: полковник Басурин озвучил факты о жертвах украинской «могилизации»

Как отмечают американские СМИ, «бахмутская мясорубка стала одной из причин больших потерь ВСУ на фронте». Эстафету подхватили ведущие британские СМИ, которые, основываясь на оценках британских официальных лиц, заявили, что потери составляют от 80 тыс. до 100 тыс. человек. Экс-офицер разведки США Скотт Риттер считает, что потери уже более 300 тыс. человек. Ветеран разведки РФ полковник Анатолий Матвийчук, ссылаясь на разведданные, также подтверждает эту информацию — 300 тыс. убитых и 500 тыс. раненых в рядах ВСУ.