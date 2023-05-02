«Потерь нет», но это неправда: полковник Басурин озвучил факты о жертвах украинской «могилизации»

Несмотря на уверения со стороны украинского военного командования, счет «двухсотым» и «трехсотым» идет на сотни тысяч. Почему генералитет ВСУ стремится заблокировать данные о потерях среди украинских бойцов и иностранных боевиков, в своей колонке ФАН рассказал военный эксперт, полковник Эдуард Басурин.
Киевская власть, кроме сокрытия потерь украинских боевиков, еще всячески скрывает и потери среди иностранных наемников. Минобороны РФ заявило, что с «начала проведения операции на Украину приехали наемники из 64 стран».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на первом месте упомянула Польшу, далее следовали США, Канада, Румыния, Великобритания, Франция, Румыния, страны Ближнего Востока и Азии. По данным бывшего советника главы Пентагона полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, только из Польши воюет около 20 тыс. человек, 2,5 тыс. из которых уже похоронили на польских кладбищах. Всего в рядах ВСУ насчитывается порядка 30 тыс. иностранных боевиков.
Скрывать потери Киеву становится с каждым днем все сложнее и сложнее, а в командовании ВСУ вообще старались блокировать работу иностранных СМИ во многих населенных пунктах. Так, например, представитель Киева по правам человека, пытаясь обвинить Россию в «военных преступлениях», не пустил журналистов на изюмское кладбище, когда они лично хотели посмотреть на состояние захоронений. Как оказалось, на крестах были данные брошенных солдат ВСУ, похороненных руками российских солдат.
Устав от вранья киевской власти, служащие ВСУ сами начинают говорить правду, сливая в сеть ряд видеожалоб на свое командование. Так, боевик с позывным «Мадьяр» разместил в сети ролик с признанием, что в Артемовске «рота живет одну ночь», а за неделю ВСУ вычеркивает из списков личного состава целый батальон.
Как отмечают американские СМИ, «бахмутская мясорубка стала одной из причин больших потерь ВСУ на фронте». Эстафету подхватили ведущие британские СМИ, которые, основываясь на оценках британских официальных лиц, заявили, что потери составляют от 80 тыс. до 100 тыс. человек. Экс-офицер разведки США Скотт Риттер считает, что потери уже более 300 тыс. человек. Ветеран разведки РФ полковник Анатолий Матвийчук, ссылаясь на разведданные, также подтверждает эту информацию — 300 тыс. убитых и 500 тыс. раненых в рядах ВСУ.
Чтобы не быть многословными и не ляпнуть лишнего, о потерях заговорили украинские чиновники. Так, посол Украины в Великобритании заявил:
«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны».
Пока Киев кричит «потерь нет», украинские могильщики работают без выходных. Как оказалось, на Украине намного выгоднее работать могильщиком, чем воевать и погибать за «демократию», ЛГБТ, ЕС и НАТО. Похороны проходят каждый день, но многие могилы остаются безымянными, с табличкой «Неизвестный защитник Украины».
Фургоны ВСУ добираются не везде. Командование украинских вооруженных сил перешло на аутсорсинг и стало размещать рекламу по доставке тел с передовой. По линии гуманитарной помощи свои услуги предложила российская ЧВК «Вагнер». Музыканты собирают, грузят и доставляют на своем транспорте «груз 200» командованию ВСУ. Но несмотря на все это, недоправительство Украины продолжает «могилизацию»: забирают с улиц украинских городов «живое пополнение» в украинскую армию и посылают на убой «до последнего украинца».