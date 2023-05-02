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Президент Белоруссии Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения в республику диверсантов

Политика
Президент Белоруссии Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения в республику диверсантов

Случаи проникновения диверсантов в Белоруссию в последнее время участились. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что откладывать совещание с силовым блоком откладывать нельзя. По его словам, обстановка заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается в стране.

Лукашенко заявил, что в связи с этим правительству и силовикам было поручено подготовить «серьезные мероприятия» на границе с целью недопущения проникновения разного рода диверсантов. Он подчеркнул, что в последнее время такие случаи участились.

Также он отметил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Вблизи государства наращивается военный потенциал НАТО и происходят провокации на границе, подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у Польши и Украины планов по нападению на страну.
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