Весь мир в режиме онлайн наблюдал, как люди превращались в живые костры: Геннадий Онищенко о трагедии 2 мая в Одессе

Девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли события, которые потрясли мир. От рук нациствующих молодчиков, отправленных киевским режимом в этот город для «перевоспитания населения», в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.
Причем расправа происходила фактически в режиме онлайн. Многочисленных видеозаписи, сделанные на месте, содержат поистине жуткие кадры: приехавшие в город якобы на футбольный матч националисты в прямом смысле запирают противников Евромайдана в горящем Доме Профсоюзов. При этом людей, которые выпрыгивают из окон, пытаясь спастись от огня, внизу ждет смерть — буйствующие поклонники Бандеры добивают их.
События, произошедшие в Одессе в этот день, не являются случайностью, уверен политик, академик РАН Геннадий Онищенко. По его убеждению, это была заранее спланированная акция устрашения пророссийски ориентированных жителей города. Только такая бесчеловечность могла заставить их замолчать и смириться майданными властями страны. При этом спланирована эта показательная «казнь» была спецслужбами США.
В авторской колонке для ФАН академик также отметил, что наказание виновных в событиях девятилетней давности возможно только после денацификации Украины и освобождения города от преступного киевского режима.
Бесчеловечная акция устрашения. Колонка Геннадия Онищенко
События, свершившиеся 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов — это не стечение обстоятельств и не просто столкновение двух непримиримых идеологий. На мой взгляд, это была спланированная спецслужбами США акция устрашения жителей города. В Одессу намеренно завезли нациствующих отморозков из Западной Украины. Американцы прекрасно понимали, что иным путем Одессу не запугать. Ведь это русский город, основанный императрицей Екатериной II, и его жители держались в стороне от фашистского тренда киевского режима. Марионеточный украинский режим ни капли не смутили те кровавые события, хотя часть его представителей сами родом из Одессы. И, если спустя год после своего избрания Зеленский ради пиара еще заикался об «эффективном» и «беспристрастном» расследовании трагедии, то сегодня он о ней даже не вспоминает.
После того, как подконтрольный США киевский режим потерял Крым, американцы быстро поняли, что путь транспортировки углеводородов из Азербайджана, Грузии, Казахстана в обход России остается только один — через Одессу. Данный город с его портом и инфраструктурой имел, да и сейчас обладает, стратегическим значением. Поэтому после кровавой расправы и акций запугивания пророссийского населения не случайно губернатором Одесской области стал сбежавший из Грузии экс-президент Михаил Саакашвили. Этот товарищ крутил там с американцами такие махинации, что даже нынешний президент Украины — беспринципный и безграмотный клоун в нижнем белье, толком не знает, кому там и что принадлежит, в том числе и порт.
Трагедия в Доме профсоюзов — это спланированная акция, которая должна была своей бесчеловечностью запугать город. Она, к сожалению, была исполнена. Люди превратились в живые костры. Их намеренно не выпускали из здания. А тех, кто, спасаясь от огня выпрыгивал из окон, внизу добивали нациствующие молодчики. Причем активистов «Куликова поля» сжигали заживо публично. Весь мир в режиме онлайн наблюдал за «казнью» людей, несогласных ради марионеточного режима прославлять Бандеру, оскверняя память боровшихся с фашизмом предков. После всех зачинщиков расправы тихонько вывезли из города, а киевские власти просто замяли историю.
Забывать об этом событии и жертвах, чьи палачи остались безнаказанными, нельзя. Разбираться, что же произошло 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов необходимо. Но для этого, надо сделать так, чтобы Одесса опять стала нашим городом. Только при этом условии можно добиться правды и наказать виновных. Тем более, мы имеем исторические и геостратегические права на этот город.