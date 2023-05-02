Весь мир в режиме онлайн наблюдал, как люди превращались в живые костры: Геннадий Онищенко о трагедии 2 мая в Одессе

События, свершившиеся 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов — это не стечение обстоятельств и не просто столкновение двух непримиримых идеологий. На мой взгляд, это была спланированная спецслужбами США акция устрашения жителей города. В Одессу намеренно завезли нациствующих отморозков из Западной Украины. Американцы прекрасно понимали, что иным путем Одессу не запугать. Ведь это русский город, основанный императрицей Екатериной II, и его жители держались в стороне от фашистского тренда киевского режима. Марионеточный украинский режим ни капли не смутили те кровавые события, хотя часть его представителей сами родом из Одессы. И, если спустя год после своего избрания Зеленский ради пиара еще заикался об «эффективном» и «беспристрастном» расследовании трагедии, то сегодня он о ней даже не вспоминает.