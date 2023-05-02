Двое жителей Ульяновска отправятся в колонию за жестокое избиение прохожего

В Ленинском районном суде Ульяновска вынесен приговор в отношении двух местных жителей. Возле бара в центре города они жестоко избили случайного прохожего.
Как было установлено следователями, двое жителей Ульяновска 31 года и 32 лет, один из которых ранее был судим за кражу и разбой, в переулке возле бара вступили в словесную перепалку со случайным прохожим. Конфликт быстро перерос в драку, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска».
Приятели повалили пострадавшего и начали избивать его руками и ногами. Позже врачи диагностировали у мужчины открытый проникающий перелом основания черепа и другие тяжелые травмы.
Суд признал агрессоров виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц. Они получили 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.