Двое жителей Ульяновска отправятся в колонию за жестокое избиение прохожего

Как было установлено следователями, двое жителей Ульяновска 31 года и 32 лет, один из которых ранее был судим за кражу и разбой, в переулке возле бара вступили в словесную перепалку со случайным прохожим. Конфликт быстро перерос в драку, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска».