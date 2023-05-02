Юную жительницу Петербурга в день рождения госпитализировали после танца

Печально завершилось для семилетней девочки празднование своего дня рождения в ресторане на проспекте Сизова в Приморском районе Петербурга.
Сотрудники СК России по Санкт-Петербургу проводят проверку в связи с инцидентом во время торжеств в честь дня рождения местной малолетней жительницы. По версии следствия, во время бурного танца один из гостей виновницы торжества нечаянно уронил ее на пол, сообщают «Питерские заметки».
Девочка сильно ударилась головой и получила открытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной части черепа, контузию, гематомы и ушиб головного мозга тяжелой степени. Все это у пострадавшей диагностировали врачи детской больницы №2 Святой Марии Магдалины, которые поместили ее в отделение реанимации.