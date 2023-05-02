Юную жительницу Петербурга в день рождения госпитализировали после танца

Сотрудники СК России по Санкт-Петербургу проводят проверку в связи с инцидентом во время торжеств в честь дня рождения местной малолетней жительницы. По версии следствия, во время бурного танца один из гостей виновницы торжества нечаянно уронил ее на пол, сообщают «Питерские заметки».