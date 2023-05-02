Сын президента США Байдена Хантер счел себя слишком бедным для выплаты алиментов

Сын президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Хантер просит снизить объем выплат алиментов своей четырехлетней дочери Нейви из-за снижения доходов. Он назвал себя слишком бедным. Об этом пишет Washington Free Beacon.
Адвокат Байдена Эбби Лоуэлл на внеочередном судебном заседании с участием всех сторон конфликта заявил, что его клиент каждый месяц отдает 20 тысяч долларов алиментов. По его словам, в общей сумме было выплачено 750 тысяч долларов Лунден Робертс, матери его ребенка.
Слушание было созвано после того, как Хантер ходатайствовал об уменьшении ежемесячных платежей. В ответ Робертс потребовала, чтобы сын президента предоставил финансовые отчеты, которые свидетельствуют о потере заработка. По информации американских СМИ, сам Джо Байден отказался признавать себя дедушкой Нейви.
Ранее картины Хантера Байдена выставили на продажу в художественной галерее Манхэттена по цене 85 000 долларов за каждую.