Сын президента США Байдена Хантер счел себя слишком бедным для выплаты алиментов

Адвокат Байдена Эбби Лоуэлл на внеочередном судебном заседании с участием всех сторон конфликта заявил, что его клиент каждый месяц отдает 20 тысяч долларов алиментов. По его словам, в общей сумме было выплачено 750 тысяч долларов Лунден Робертс, матери его ребенка.