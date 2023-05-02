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Сын президента США Байдена Хантер счел себя слишком бедным для выплаты алиментов

Общество
Сын президента США Байдена Хантер счел себя слишком бедным для выплаты алиментов

Сын президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Хантер просит снизить объем выплат алиментов своей четырехлетней дочери Нейви из-за снижения доходов. Он назвал себя слишком бедным. Об этом пишет Washington Free Beacon.

Адвокат Байдена Эбби Лоуэлл на внеочередном судебном заседании с участием всех сторон конфликта заявил, что его клиент каждый месяц отдает 20 тысяч долларов алиментов. По его словам, в общей сумме было выплачено 750 тысяч долларов Лунден Робертс, матери его ребенка.

Слушание было созвано после того, как Хантер ходатайствовал об уменьшении ежемесячных платежей. В ответ Робертс потребовала, чтобы сын президента предоставил финансовые отчеты, которые свидетельствуют о потере заработка. По информации американских СМИ, сам Джо Байден отказался признавать себя дедушкой Нейви.

Ранее картины Хантера Байдена выставили на продажу в художественной галерее Манхэттена по цене 85 000 долларов за каждую.
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