Госдолг стран Восточной Европы стремительно увеличивается. Однако они продолжают поддерживать Украину. Такая настойчивость приводит к удорожанию энергоносителей.
По данным издания Argumenti.ru, Польша, Румыния и другие страны нередко делают «щедрые подарки» Киеву. Проблемы с финансами приходится решать с помощью кредитов. Так, государства взяли в долг 32 миллиарда долларов. Самый низкий уровень Госдолга фиксируют в Венгрии. Там этот показатель составил 73% — его в стране считают некритичным для экономики.
Особенно на этом фоне выделяется Польша, которая нередко берет кредиты для перевооружения армии. Планы страны в отношении армии обходятся очень дорого. При этом Брюссель не спешит выделять крупные суммы тем, чья демократия не соответствует их критериям. Такими признана почти вся Восточная Европа.
Ранее стало известно, что Польша планирует потребовать у Москвы репарацию за Вторую мировую войну. К таким мерам в Варшаве хотят прибегнуть после решения аналогичного вопроса с Германией.