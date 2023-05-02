Страны Восточной Европы продолжают поддерживать Украину, несмотря на долг в 32 миллиард долларов

Особенно на этом фоне выделяется Польша, которая нередко берет кредиты для перевооружения армии. Планы страны в отношении армии обходятся очень дорого. При этом Брюссель не спешит выделять крупные суммы тем, чья демократия не соответствует их критериям. Такими признана почти вся Восточная Европа.