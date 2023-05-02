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В МИД России прокомментировали отказ Молдавии в наблюдении за выборами главы Гагаузии

Политика
В МИД России прокомментировали отказ Молдавии в наблюдении за выборами главы Гагаузии

МИД России ответил на отказ Молдавии наблюдении за выборами башкана (высшего должностного лица Гагаузии).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что посольство РФ всегда принимало участие в наблюдении за выборами. Она считает, что Молдавия в очередной раз проявила недружественный поступок по отношению к России, тем самым проявляя двойные стандарты в политике.

В воскресенье, 30 апреля, проходили выборы башкана Гагаузской автономной территории. Итоговая явка мероприятия составила 57,8%. По предварительным данным ЦИК, на второй этап проходят кандидаты от партии социалистов Григорий Узун, набравший 26,43% и партии «Шор» Евгения Гуцул – у нее 26,41%.

Прежде сообщалось, что Захарова раскритиковала посла США в России Линн Трейси за ее лицемерное отношение к гражданам. Причиной послужило высказывание американки об отсутствии разногласий американского и российского народов.
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