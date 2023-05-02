В МИД России прокомментировали отказ Молдавии в наблюдении за выборами главы Гагаузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что посольство РФ всегда принимало участие в наблюдении за выборами. Она считает, что Молдавия в очередной раз проявила недружественный поступок по отношению к России, тем самым проявляя двойные стандарты в политике.