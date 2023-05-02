Представитель Госдепа США Патель прокомментировал атаку украинских БПЛА по Крыму и Брянской области

Госдепартамент США отреагировал на недавние удары украинских БПЛА по Брянской области и Крыму и решил узнать у Киева о предпринимаемых им операциях. Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель.
Американский чиновник заявил, что Госдеп США собирается поддержать Киев в данных действиях. Кроме того, Патель считает, что Россию необходимо привлечь к ответственности за начало СВО.
«Я позволю нашим украинским партнерам рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять. <...> Соединенные Штаты собираются поддержать наших украинских партнеров, как мы это и делали», — заявил Патель.
Накануне украинские БПЛА предприняли попытку атаковать территорию Крыма. Сообщается, что российская ПВО смогла успешно ликвидировать летательные аппараты.