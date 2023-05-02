Глава Тюменской области Моор подписал распоряжение о материальной помощи многодетной семье

Как рассказал Александр Моор, теперь в этой многодетной семье уже семеро детей. При помощи материальной выплаты от правительства региона, родители смогут построить или приобрести более просторное жилье. За то время, когда предоставляется указанная выплата, ее получили 56 семей на общую сумму более 224,5 млн рублей.