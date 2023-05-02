Глава Тюменской области Моор подписал распоряжение о материальной помощи многодетной семье

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении материальной помощи в размере 3,3 млн рублей семье из Вагайского района. В марте у супругов родилась тройня.
Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Такая мера поддержки для семей, где на свет появляются сразу трое или более малышей, действует в Тюменской области уже десять лет, сообщает сетевое издание «Вслух.ru».
Как рассказал Александр Моор, теперь в этой многодетной семье уже семеро детей. При помощи материальной выплаты от правительства региона, родители смогут построить или приобрести более просторное жилье. За то время, когда предоставляется указанная выплата, ее получили 56 семей на общую сумму более 224,5 млн рублей.