Ставропольский грибник нашел в лесу сумку с 35 гранатами

Мужчина нашел сумку с гранатами, отправившись по грибы в Минеральных Водах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, 53-летний местный житель отправился в майский выходной в поход за грибами. В районе Пуховского пруда он нашел черную спортивную сумку. Грибник решил проверить, что находится внутри нее. В результате чего он нашел предметы, похожие на боеприпасы.
Находку отправили на экспертизу. Предварительно, в сумке были осколочные боеприпасы для гранатомета ВОГ-25. Они пролежали в тайнике достаточно долго, поскольку покрылись ржавчиной. Сейчас владельца сумки и ее содержимого ищут.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина пытался продать пять гранат. Продавцом боеприпасов оказался судимый мужчина.