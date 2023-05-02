Ставропольский грибник нашел в лесу сумку с 35 гранатами

Согласно предварительным данным, 53-летний местный житель отправился в майский выходной в поход за грибами. В районе Пуховского пруда он нашел черную спортивную сумку. Грибник решил проверить, что находится внутри нее. В результате чего он нашел предметы, похожие на боеприпасы.