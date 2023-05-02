Bild: российские солдаты освоили три способа уничтожения немецких танков Leopard

Меж тем стало известно, что между союзниками Киева возникли разногласия по поводу отправки истребителей F-16 в зону конфликта. Ранее на авиабазе Рамштайн состоялась встреча министров обороны более 40 государств, однако они не смогли прийти к единому решению по данному вопросу.