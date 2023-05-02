Bild: российские солдаты освоили три способа уничтожения немецких танков Leopard

Российские военнослужащие овладели тремя способами ликвидации немецких танков Leopard, которые ранее были поставлены на Украину. Подробностями поделилось издание Bild.
В публикации указано, что Вооруженные силы РФ обладают специальными боевыми машинами для эффективного уничтожения техники противника. При этом их разработки были целенаправленными, подчеркнул автор статьи Бьорн Стритцель.
По его словам, танки моделей Т-72Б3 и Т-80БВМ ни в чем не уступают западному аналогу. Главным образом речь идет об огневой мощи.
«Вероятно, самую большую угрозу для "Леопардов" представляют современные противотанковые управляемые ракеты», — добавил обозреватель, также напомнив об имеющихся у Москвы противотанковых минах.
Меж тем стало известно, что между союзниками Киева возникли разногласия по поводу отправки истребителей F-16 в зону конфликта. Ранее на авиабазе Рамштайн состоялась встреча министров обороны более 40 государств, однако они не смогли прийти к единому решению по данному вопросу.