Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне российские волонтеры помогли организовать праздник весны и труда в Геническе — с оркестром, запуском аттракционов и турниром по шахматам.
Первомайский праздник для жителей Херсонщины волонтеры готовили загодя, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В итоге им удалось воссоздать во временной столице региона лучшие традиции Первомая.
«Мы решили организовать для местных жителей праздник совместно с правительством региона. В итоге в центре Геническа играл оркестр, работали самые разные аттракционы, а наши волонтеры раздавали первомайские сувениры взрослым, а также лучшие российские конфеты — детям. Одно из наших главных правил — в праздник дети должны улыбаться, — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич. — Как известно, при Украине здесь долгое время Первомай не отмечали, он был под строгим запретом, люди в этот день боялись выходить на улицы. Но ведь Первомай — это часть культурного кода нашей огромной страны, целых поколений россиян. Мы поздравили всех жителей Херсонщины с праздником, пожелали им здоровья, любви, хорошей работы, и самое главное — уверенности в завтрашнем дне!»
В честь Дня весны и труда в центральном парке имени Шевченко города Геническа впервые за много лет выступил духовой оркестр. Коллективом дирижировал и. о. министра культуры Херсонской области Александр Кузьменко. Музыканты играли вальсы, романсы, и горожане с огромным удовольствием танцевали под знакомые мотивы.
«Наш оркестр в Геническе был создан в декабре прошлого года. Я всю жизнь играл в оркестрах и, находясь здесь, создал коллектив из местных музыкантов. Участники оркестра делают все для того, чтобы праздники для людей были по-настоящему торжественными и веселыми. При этом репертуар у нас самый разнообразный — это композиции разных лет, эпох и авторов», – рассказал и. о. министра культуры Херсонской области Александр Кузьменко
После оркестра в парке имени Шевченко выступила местная рок-группа. Ее члены исполнили песни Виктора Цоя, Полины Гагариной и собственные произведения. Здесь же прошел городской турнир по шахматам, в соревновании на кубок главы города участвовали взрослые и дети. Такой шахматный чемпионат под открытым небом в Геническе провели впервые.
«Накануне Первомая мы решили провести кубок главы администрации по шахматам среди детей и взрослых. У нас собралось несколько десятков участников, мы приготовили для них маленькие призы — кубок, кепки и сумки для победителей», – рассказал начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Генического района Владимир Семилетов.
Победил в праздничном турнире шестиклассник из местной школы Андрей Д. Он получил из рук главы Генического района Елены Терских кубок и специальный сладкий приз.
«Первомай — один из самых ярких праздников весны! Это исторический наш праздник, о котором нас пытались заставить забыть. Но в этот раз мы выразили большую благодарность ветеранам труда, которые десятилетиями работали на благо нашей родины. Люди массово пришли в парк Шевченко, радовались и праздновали. В целом, атмосфера была отличной», — сообщила глава администрации Генического района Елена Терских.
В ходе праздника все аттракционы в парке работали для детей бесплатно. Здесь же, в преддверие скорого Дня Побдеы, волонтеры раздавали людям георгиевские ленты и поздравительные открытки. Всего за день празднование в парке посетили больше тысячи человек.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.