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Источник ФАН раскрыл подробности падения человека с Останкинской башни в Москве

Происшествия
Источник ФАН раскрыл подробности падения человека с Останкинской башни в Москве

Новые детали инцидента, связанного с падением человека со здания Останкинской башни в Москве, раскрыл источник ФАН.

По предварительным данным, с высотки сорвался промышленный альпинист. Специалист занимался чисткой кондиционеров и, вероятно, упал из-за проблем со страховкой. Собеседник Федерального агентства новостей добавил, что промышленный альпинист, предположительно, остался жив.

Другой житель российской столицы ранее упал на пути на платформе Электрозаводская. Согласно полученной информации, инцидент произошел на одной из станций Московской железной дороги.
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