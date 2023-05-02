Северо-Кавказский федеральный университет развивает научно-образовательные проекты с Абхазией

Делегация Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) во главе с ректором Дмитрием Беспаловым совершила рабочий визит в Республику Абхазия.
Ряд встреч с руководством Республики и профильных ведомств были посвящены расширению научных и образовательных мероприятий.
«У нас с Республикой Абхазия позитивный опыт сотрудничества с 2014 года. За эти годы более 2,5 тысячи работников системы образования и госслужащих республики прошли курсы повышения квалификации, организованные федеральным университетом. В текущем году данная деятельность будет продолжена, запланированы также ряд научных и молодежных мероприятий», – отметил Дмитрий Беспалов.
Так, в 2023 году планируется проведение Международного Юридического форума, посвященного вопросам развития законодательства и права, гармонизации законодательства постсоветских стран Южного Кавказа. Также стартуют курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих различных министерств и ведомств республики Абхазия по двум основным образовательным программам: «Законность и дисциплина на гражданской службе» и «Противодействие коррупции на гражданской службе по законодательству Республики Абхазия и России».
Во время рабочей поездки ректор СКФУ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Посолом РФ в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным.
«Курсы по повышению квалификации госслужащих Абхазии и другие инициативы академического сообщества послужат укреплению дружеских отношений между нашими странами. Мы всецело поддерживаем дальнейшее расширение сотрудничества с СКФУ и готовы ему оказать поддержку в проведении научно-образовательных мероприятий на территории Республики», – сообщил Михаил Шургалин.
Вместе с председателем кабинета министров республики Абхазия Александром Анквабом и заместителем Министра науки и высшего образования России Константином Могилевским ректор СКФУ обсудил вопрос повышения квалификации государственных служащих Республики Абхазия и участия ученых университета в поддержке нормотворческой деятельности в сфере образования. Эти программы будут направлены на гармонизацию законодательства двух стран.
В текущем году планируется провести медиамарафон для блогеров. В нем примут участие 1500 начинающих и состоявшихся журналистов, а также представителей медиа-сферы. На базе Северо-Кавказского федерального университета (в городе Ставрополь, Россия) пройдет международный научный форум, посвященного вопросам развития законодательства и права, гармонизации законодательства постсоветских стран Южного Кавказа.
Также Дмитрий Беспалов встретился с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа. Стороны договорились о проведении Второго конкурса на знание русской и абхазской словесности для молодежи Республики Абхазия, обсудили создание совместной научной лаборатории по изучению лекарственных трав Абхазии.
Следует отметить, что в 2020 году между СКФУ и Академией наук Абхазии было подписано соглашение о сотрудничестве, распространяющееся на научную и образовательную сферы. В рамках этого соглашения созданы и действуют две международные научно-исследовательские лаборатории по библиографическим исследованиям, цифровой экономике и праву.
Ранее ФАН писал, что (СКФУ) увеличивает количество образовательных проектов с Китаем.