Северо-Кавказский федеральный университет развивает научно-образовательные проекты с Абхазией

Следует отметить, что в 2020 году между СКФУ и Академией наук Абхазии было подписано соглашение о сотрудничестве, распространяющееся на научную и образовательную сферы. В рамках этого соглашения созданы и действуют две международные научно-исследовательские лаборатории по библиографическим исследованиям, цифровой экономике и праву.