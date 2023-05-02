В Парагвае начались протесты из-за предполагаемой фальсификации результатов выборов

Массовая уличная акция, которая сопровождалась стычками с полицией и поджогами, началась после того, как один из участников избирательной гонки, ультраправый кандидат Парагвайо Кубас, не признал результаты голосования и обвинил власти в их фальсификации. Кубас призвал своих сторонников выходить к зданию Центральной избирательной комиссии страны и требовать пересмотра итогов выборов.