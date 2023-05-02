В Парагвае начались протесты из-за предполагаемой фальсификации результатов выборов

Асунсьон, 2 мая. Тысячи жителей столицы Парагвая вышли на улицы в знак протеста против предполагаемых подтасовок результатов состоявшихся в стране всеобщих выборов.
Массовая уличная акция, которая сопровождалась стычками с полицией и поджогами, началась после того, как один из участников избирательной гонки, ультраправый кандидат Парагвайо Кубас, не признал результаты голосования и обвинил власти в их фальсификации. Кубас призвал своих сторонников выходить к зданию Центральной избирательной комиссии страны и требовать пересмотра итогов выборов.
Как стало известно ранее, по результатам состоявшегося плебисцита победу с большим отрывом от преследователей одержал кандидат от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенья. Парагвайо Кубас, который получил около 23% голосов, занял третье место.