Оренбургские дачники жалуются на гадюк

Жители Оренбургской области обсуждают в соцсетях нашествие гадюк.
По словам оренбуржцев, в последнее время гадюки резко активизировались. Так, на днях в 15 километрах от Оренбурга на территории СНТ «Стрела» местные дачники обнаружили опасную рептилию. Утверждается, что это уже второй случай за короткое время, сообщает prooren.ru.
Как считают очевидцы, речь идет о степной гадюке. Авторы размещенных в соцсетях фото- и видеорепортажа отметил, что ничего подобного на его дачном участке не наблюдалось на протяжении последних 20 лет.