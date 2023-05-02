Оренбургские дачники жалуются на гадюк

По словам оренбуржцев, в последнее время гадюки резко активизировались. Так, на днях в 15 километрах от Оренбурга на территории СНТ «Стрела» местные дачники обнаружили опасную рептилию. Утверждается, что это уже второй случай за короткое время, сообщает prooren.ru.