Частные газодобывающие компании Украины желают получить право на экспорт в Евросоюз

Частные компании Украины по добыче газа смогут выжить в сложившихся реалиях только при разрешении им экспорта в Европу. Об этом заявили в Ассоциации газодобывающих компаний страны.
Сообщается, что конфликт на Украине вызвал существенное сокращение спроса на газ, который добывается частными компаниями. Кроме того, запрет на экспорт вынудил фирмы перенаправлять голубое топливо в подземные хранилища.
«Независимые предприятия не могут в полном объеме реализовывать ресурс и вынуждены закачивать его в подземные хранилища для хранения», — сообщили в ассоциации.
Организация подчеркнула, что падение спроса сейчас составило более 50%. Данную проблему возможно решить, только если будет открыт экспорт в страны Евросоюза.
Ранее Турция запустила добычу собственного газа на месторождении Сакарья в Черном море. Сообщается, что на первом этапе добыча газа будет составлять десять миллионов кубометров в сутки.