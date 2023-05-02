Израильские ВВС нанесли удар по аэропорту в сирийской провинции Алеппо

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по районам на севере провинции Алеппо в Сирийской Арабской Республике (САР). В результате нападения, произошедшего вечером 1 мая, по меньшей мере один военнослужащий погиб, а еще семь человек, в том числе двое гражданских, получили ранения.
«Примерно в 11:35 вечера израильские силы произвели воздушную атаку несколькими ракетами на международный аэропорт Алеппо и ряд объектов в окрестностях города», — сообщил корреспондентам информационного агентства SANA местный источник.
Из-за нападения работа воздушной гавани была приостановлена. Известно, что ВВС Израиля смогли нанести материальный ущерб, однако подробности о повреждениях уточняются. В то же время сотрудники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory or Human Rights, SOHR) отмечают, что помимо международного аэропорта целью Тель-Авива стал военный аэродром Найраб, где произошел пожар на одном из складов с боеприпасами, и оборонные заводы в районе Сафирех.
Израильская сторона пока не комментирует произошедшее. Тем не менее эта атака далеко не первая в своем роде. Как правило, целью становятся объекты, как-то связанные с проиранскими силами, действующими в регионе по согласованию с официальным Дамаском. Они как раз и базируются в районе Алеппо.