Израильские ВВС нанесли удар по аэропорту в сирийской провинции Алеппо

Израильская сторона пока не комментирует произошедшее. Тем не менее эта атака далеко не первая в своем роде. Как правило, целью становятся объекты, как-то связанные с проиранскими силами, действующими в регионе по согласованию с официальным Дамаском. Они как раз и базируются в районе Алеппо.