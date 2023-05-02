Польский генерал Анджейчак признал стремительное ухудшение позиций Киева в противостоянии с Россией

Польский генерал призвал учитывать совокупность факторов. По его словам, киевский режим оказался перед лицом «огромных финансовых проблем», а у России, для сравнения, «денег на этот конфликт хватит». К тому же, страны Запада испытывают нехватку боеприпасов, добавил Анджейчак.