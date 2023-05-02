Киев находится в ситуации, которая не предвещает для него ничего хорошего на фоне украинского конфликта. Такой оценкой поделился начальник генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак.
Польский генерал призвал учитывать совокупность факторов. По его словам, киевский режим оказался перед лицом «огромных финансовых проблем», а у России, для сравнения, «денег на этот конфликт хватит». К тому же, страны Запада испытывают нехватку боеприпасов, добавил Анджейчак.
«Я смотрю на конфликт на Украине в первую очередь через призму политики, и ситуация выглядит не лучшим образом», — цитирует начальника генштаба ВС Польши Military Watch Magazine.
Потомки украинцев проклянут киевский режим, как очередных «мазепинских предателей», ранее заявил историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России и кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом ФАН.