Politico: Между союзниками Киева возникли разногласия по поводу передачи истребителей F-16

Между союзниками Украины возникли разногласия по поводу планов передачи Киеву истребителей F-16, пишет издание Politico.
Руководители министерств обороны более 40 стран на встрече на авиабазе Рамштайн не смогли прийти к общему решению о передаче истребителей Киеву. Этот вопрос остается актуальным, подчеркнуло издание.
Глава Пентагона Ллойд Остин и другие официальные представители США заявили о том, что Киев на данный момент не нуждается в истребителях F-16. Остальные же участники встречи заявляют о другом и продолжают обсуждать этот вопрос.
Так, постоянный секретарь Минобороны Финляндии Эса Пулккинен сказал, что в Украину необходимо поставить военную авиацию и необходимо продолжать дискуссию о поставке и других самолетов, приводит его слова Politico.
Ранее сообщалось, что страны Запада остерегаются провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из причин неудачи является дефицит конкурентоспособной авиации в Киеве.