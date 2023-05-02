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Politico: Между союзниками Киева возникли разногласия по поводу передачи истребителей F-16

Армия
Politico: Между союзниками Киева возникли разногласия по поводу передачи истребителей F-16

Между союзниками Украины возникли разногласия по поводу планов передачи Киеву истребителей F-16, пишет издание Politico.

Руководители министерств обороны более 40 стран на встрече на авиабазе Рамштайн не смогли прийти к общему решению о передаче истребителей Киеву. Этот вопрос остается актуальным, подчеркнуло издание.

Глава Пентагона Ллойд Остин и другие официальные представители США заявили о том, что Киев на данный момент не нуждается в истребителях F-16. Остальные же участники встречи заявляют о другом и продолжают обсуждать этот вопрос.

Так, постоянный секретарь Минобороны Финляндии Эса Пулккинен сказал, что в Украину необходимо поставить военную авиацию и необходимо продолжать дискуссию о поставке и других самолетов, приводит его слова Politico.

Ранее сообщалось, что страны Запада остерегаются провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из причин неудачи является дефицит конкурентоспособной авиации в Киеве.
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