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«JourФак Манукяна». Зеленский и его «контрнаступление» на Крым

ФАН-ТВ

Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна посвящен очередному потоку сознания, который главарь киевского режима Владимир Зеленский обрушил на читателей мировых СМИ.

Владимир Зеленский, похоже, решил, что о нем все забыли, поэтому снова дал интервью. В своих влажных фантазиях он собирается в «контрнаступление» на Крым.

Чем дальше идет спецоперация по демилитаризации и денацификации Незалежной, тем мощнее галлюцинации у Зеленского. Он активно «утилизирует» украинцев на передовой, не имея ни единого шанса на выигрыш, что не мешает ему находиться в плену своих бредовых иллюзий.

Зеленский тянет время. Даже из его офиса уже послышались робкие высказывания о том, что «контрнаступление» может быть и не последним и от него не стоит ожидать «окончательной победы».

А то, что украинский лидер носит с собой пистолет, чтобы его не пленили российские войска, лишний раз подчеркивает, что он прекрасно понимает всю безнадежность своего положения. Судьба Гитлера по Зеленскому плачет.
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