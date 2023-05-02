«JourФак Манукяна». Зеленский и его «контрнаступление» на Крым

Чем дальше идет спецоперация по демилитаризации и денацификации Незалежной, тем мощнее галлюцинации у Зеленского. Он активно «утилизирует» украинцев на передовой, не имея ни единого шанса на выигрыш, что не мешает ему находиться в плену своих бредовых иллюзий.