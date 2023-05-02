В Британии участились случаи, когда беженок насилуют в качестве оплаты за проживание. Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов, возможно, в действительности к оказанию интимных услуг привлекаются не только лица женского пола.
Как отметил парламентарий, к сложившемуся положению дел могут быть причастны многочисленные приезжие с Украины.
«Отчасти, всему виной украинские мигранты. Среднестатистический украинец любого пола, мигрировавший в Европу, готов предоставить свои интимные услуги лицам любого пола в счет оплаты, поскольку, с точки зрения современного украинства, чем-то зазорным это не является. Более того, многие украинки и украинцы, работая в публичных домах по всему миру, именно так и зарабатывают», — выдвинул версию депутат.
Виталий Милонов также допустил возможность того, что для изрядной части вступающих в нестандартные рыночные отношения гостей Англии вопрос заключается вовсе не отсутствии денег.
«Украинцы, ради того, чтобы сберечь “гроши”, готовы несколько раз в день менять свою половую ориентацию. Учитывая рост мужеложников в Великобритании, “щирие” украинцы, вместо того, чтобы героически погибнуть под Артемовском, с удовольствием предоставляют свой афедрон потным британским извращенцам только ради того, чтобы сэкономить на арендной плате за жилье», — предположил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что, по его мнению, нездоровая обстановка в британском обществе уже в обозримом будущем приведет к печальным последствиям.
«Я искренне рассчитываю на то, что растущее число нормальных мигрантов с Ближнего Востока, рано или поздно положат этому конец. На сегодняшний день, условно выражаясь, по пассионарной энергии мигранты с Ближнего Востока, безусловно, являются более мощной силой в Англии, чем одутловатые британцы», — подытожил народный избранник.
Ране Виталий Милонов оценил инициативу о защите педофилов в США. По мнению парламентария, подобные тенденции указывают на «закат Америки».