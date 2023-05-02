Депутат Милонов рассказал, почему мигранты всех полов с Украины несколько раз в день меняют ориентацию

В Британии участились случаи, когда беженок насилуют в качестве оплаты за проживание. Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов, возможно, в действительности к оказанию интимных услуг привлекаются не только лица женского пола.