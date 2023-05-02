На сайте офиса Зеленского появилась петиция с призывом создать награду «орден Бандеры»

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о создании государственной награды в честь лидера «Организации украинских националистов»✱ (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) «Орден Степана Бандеры».
Петиция была зарегистрирована первого мая. К настоящему моменту она собрала более 200 подписей из требуемых для рассмотрения 25 тысяч.
Известно, что в случае учреждения ордена, им будут награждать военнослужащих «за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины».
Ранее МИД Украины заявило о необходимости вступления страны в НАТО, требование должно быть одобрено к июлю.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация