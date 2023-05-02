Эксперты Interia перечислили продукты, которые позволят предупредить анемию

Анемию может вызвать дефицит железа. Об этом сообщают авторы издания Interia. Они объяснили, какие продукты необходимо есть, чтобы восполнить баланс этого элемента.
В первую очередь они назвали рыбу и другие морепродукты. Особое внимание стоит обратить на мидии и устрицы. Блюда с этими ингредиентами подойдут и для тех, кому необходим витамин B12.
Эксперты также призывают увеличить количество мяса в своем рационе. Для восполнения дефицита железа подойдет печень. Лучше выбирать говяжью или свиную, однако куриная также станет хорошей альтернативой.
Помимо этого, подойдут растительные продукты. Среди них специалисты отметили бобовые. Особенно полезной в этом плане является чечевица. «Поставщиком» железа может стать и шпинат.
Однако в экспертном сообществе уверены, что употреблять слишком много овощей нельзя. Ранее аналитики издания New York Post объяснили, почему вегетарианство и веганство опасно для здоровья.