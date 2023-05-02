В Азербайджане семилетний ребенок скончался после «боевого приема» от тренера по самбо

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности. При этом на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что другие ученики также попали под горячую руку тренера — их таскали за волосы и швыряли по полу.