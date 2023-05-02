В Азербайджане семилетний ребенок скончался после «боевого приема» от тренера по самбо

Семилетний мальчик умер после тренировки по самбо в Азербайджане. Ребенка до смерти избил тренер, сообщили представители местной прокуратуры.
Как стало известно, в одной из спортивных школ в городе Сумгаит наставник сломал подопечному шейные позвонки во время демонстрации боевого приема. После этого несовершеннолетнего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь мальчика.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности. При этом на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что другие ученики также попали под горячую руку тренера — их таскали за волосы и швыряли по полу.
Ранее сообщалось об обнаружении посылки с оружием в отделении почты, расположенном в московском аэропорту Внуково. Согласно предварительной информации, в ящике находились четыре автомата Калашникова.