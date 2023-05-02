На Украине возбудили около 1200 дел о госизмене с февраля 2022 года

Украинские власти завели более 1200 дел по статье «государственная измена». Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Всего с начала спецоперации киевский режим открыл 1177 уголовных производств по обвинению в госизмене, 226 из них — по факту коллаборационизма и предательства. Ведомство сообщает, что 666 фигурантам сообщили о подозрении, 385 находятся в розыске, 1375 человек проверяются на причастность по данным статьям. В суд было направлено 366 обвинительных актов.
ГБР указывает, что большинство производств открыто в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. За госизмену на Украине предполагается лишение свободы на 15 лет или пожизненное.
Ранее тележурналист Сергей Веселовский заявил, что после развала Украины будет поставлена жирная точка в судьбе страны.