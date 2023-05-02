Сенатор Алексей Пушков: Прием восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею автономии Европы

Прием восточноевропейских государств в Евросоюз похоронил возможность автономии для всей Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик указал, что когда Западная Европа принимала страны Восточной, то не задумалась о дальнейших последствиях. Сейчас государства Евросоюза попали в зависимость от решений Польши и стран Балтии.
«Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Пушков обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии по вопросу конфликта на Украине. По его мнению, французский лидер не пытается по-настоящему решить проблему между Москвой и Киевом, а просто желает сохранить свое положение на мировой арене.