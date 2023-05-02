Сенатор Алексей Пушков: Прием восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею автономии Европы

Ранее Пушков обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии по вопросу конфликта на Украине. По его мнению, французский лидер не пытается по-настоящему решить проблему между Москвой и Киевом, а просто желает сохранить свое положение на мировой арене.