Женщина из Барнаула хотела нанять убийцу для ликвидации своей невестки

В феврале этого года фигурантка встретилась с предполагаемым киллером и передала ему задаток. При этом она потребовала, чтобы ликвидация произошла в другом регионе в один из летних месяцев, когда предполагаемая цель будет гостить у родственников. Однако оказалось, что мужчину-«киллера» к обвиняемой подослали полицейские.