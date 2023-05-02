Женщина из Барнаула хотела нанять убийцу для ликвидации своей невестки

Уголовное дело возбудили правоохранители в отношении 57-летней жительницы Барнаула. Даму обвиняют в подготовке убийства по найму – она искала убийцу, который бы за 1,5 млн рублей устранил ее невестку.
Как пишет издание «Алтайская правда», причиной для преступления стали личные враждебные отношения свекрови к девушке. При этом злоумышленница не хотела лично участвовать в убийстве, поэтому искала исполнителя.
В феврале этого года фигурантка встретилась с предполагаемым киллером и передала ему задаток. При этом она потребовала, чтобы ликвидация произошла в другом регионе в один из летних месяцев, когда предполагаемая цель будет гостить у родственников. Однако оказалось, что мужчину-«киллера» к обвиняемой подослали полицейские.
Сейчас сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю выясняют все обстоятельства и мотив данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.