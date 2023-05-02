Экономист Александр Дудчак: Россия будет получать допдоходы от нефти, невзирая ни на какие «ценовые потолки»

Всего о дополнительных ограничениях по добыче нефти объявили девять стран ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч баррелей, ОАЭ — на 144 тысячи баррелей, Кувейт — на 128 тысяч баррелей, Казахстан — на 78 тысяч, Алжир — на 48 тысяч, Оман — на 40 тысяч, а африканский Габон — на 8 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, Россия продлила до конца года решение о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки от средних значений. Добровольное снижение производства «черного золота» станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению в два миллиона баррелей в сутки.