Экономист Александр Дудчак: Россия будет получать допдоходы от нефти, невзирая ни на какие «ценовые потолки»

Накануне сразу несколько стран-участниц картеля ОПЕК+ начали добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца 2023-го. Общий объем снижения производства составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ФАН сообщил, что эта мера однозначно сыграет на руку России.
Напомним, часть стран ОПЕК+, включая крупнейшего производителя нефти, Саудовскую Аравию, неожиданно объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. В официальном заявлении ОПЕК сказано, что превентивные меры по сокращению добычи нацелены на «поддержание стабильности нефтяного рынка».
Всего о дополнительных ограничениях по добыче нефти объявили девять стран ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч баррелей, ОАЭ — на 144 тысячи баррелей, Кувейт — на 128 тысяч баррелей, Казахстан — на 78 тысяч, Алжир — на 48 тысяч, Оман — на 40 тысяч, а африканский Габон — на 8 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, Россия продлила до конца года решение о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки от средних значений. Добровольное снижение производства «черного золота» станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению в два миллиона баррелей в сутки.
По мнению экспертов, добровольное сокращение добычи нефти может продолжиться, если спрос на нее от ведущих экономик мира не покажет должного роста. Что касается стран ОПЕК+, то хроническое недофинансирование нефтяной отрасли не дает шансов на быстрое восстановление добычи, в особенности — в африканских странах. Если ОПЕК и дальше продолжит политику сокращения добычи, это приведет к тому, что в 2024-м, при восстановлении экономик КНР и США, может образоваться дефицит предложения на рынке нефти, указали аналитики.
Как сообщил ФАН кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, этим шагом добывающие страны показали, что готовы вести политику, идущую вразрез с интересами США.
«Думаю, подобные решения в ОПЕК принимаются коллективно, но при этом мнение России учитывается членами картеля как один из решающих. Понятно, что данное добровольное снижение добычи — в интересах всех стран картеля. А также всех стран, которые просто заинтересованы в сохранении стабильной ситуации на нефтяном рынке. На мой взгляд, глубинная цель подобных шагов — сделать так, чтобы американцы поменьше вмешивались в механизмы нефтяного рынка при помощи не рыночных рычагов воздействия. Не секрет, что США таким образом регулярно пытаются получить для себя некие дополнительные преференции. А заодно — нанести максимальный ущерб экономике России и других добывающих стран», — пояснил Дудчак.
По мнению аналитика Института стран СНГ, это более чем логичное решение, и очень позитивно, что сегодня страны картеля наглядно проявляют свой суверенитет, и делают то, что считают нужным и выгодным.
«Также снижение добычи, безусловно, обернется дополнительными издержками для экономик ряда стран Запада, особенно государств Европы. Для США это решение имеет как свои плюсы, так и минусы, поскольку Америка является одной из крупнейших стран-добытчиков нефти. Поэтому грядущее повышение мировых цен на нефть может принести им даже дополнительные прибыли. Но в Америке ключевые экономические решения принимаются, прежде всего, в интересах корпораций, а не в интересах населения. Самое важное — в том, что такие шаги ОПЕК мешают Западу достигать своих целей в антироссийской деятельности, когда они пытались коллективно отказаться от поставок нефти из РФ, и вводили для нее «потолок цен». Теперь нефтяные цены в любом случае будут расти, а Россия — получать от нее дополнительные доходы, не обращая внимания ни на какие «потолки», — сказал Дудчак.
Напомним, ранее Росстат в ежемесячном докладе о промышленном производстве не стал публиковать данные по добыче нефти в РФ за март 2023 года. При этом Россия с марта начала добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. В Росстате не стали комментировать отсутствие данных по добыче нефти в марте.
Россия решила добровольно сокращать добычу нефти в марте, сначала срок снижения производства продлевался до июня, но затем эту меру продлили до конца года. Как пояснял вице-премьер РФ Александр Новак, сокращение добычи нефти направлено на «снижение дисконта на российскую нефть и обеспечение ее стабильных поставок».