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Польша может начать добиваться репараций от России после Германии

Политика
Польша может начать добиваться репараций от России после Германии

Варшава намерена предъявить к Москве требования о репарациях за Вторую мировую войну, сообщил глава международного бюро канцелярии премьер-министра Польши Марчин Пшидач.

Чиновник также объяснил, в каком случае республика пойдет на эти меры. По словам Пшидача, Польша хочет потребовать репараций от российской стороны после решения соответствующего вопроса с ФРГ.

«Как только Польша достигнет успеха в переговорах с Германией о репарациях за Вторую мировую войну, следующим шагом Варшава предъявит такие требования к России», — добавил глава международного бюро канцелярии польского премьера.

Коллективный Запад может использовать Польшу как новый «антироссийский таран». Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил социолог Алексей Филиппов.
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