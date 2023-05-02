Польша может начать добиваться репараций от России после Германии

Варшава намерена предъявить к Москве требования о репарациях за Вторую мировую войну, сообщил глава международного бюро канцелярии премьер-министра Польши Марчин Пшидач.
Чиновник также объяснил, в каком случае республика пойдет на эти меры. По словам Пшидача, Польша хочет потребовать репараций от российской стороны после решения соответствующего вопроса с ФРГ.
«Как только Польша достигнет успеха в переговорах с Германией о репарациях за Вторую мировую войну, следующим шагом Варшава предъявит такие требования к России», — добавил глава международного бюро канцелярии польского премьера.
Коллективный Запад может использовать Польшу как новый «антироссийский таран». Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил социолог Алексей Филиппов.