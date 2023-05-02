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Президент России Владимир Путин поручил кабмину уточнить механизмы промышленной ипотеки

Общество
Президент России Владимир Путин поручил кабмину уточнить механизмы промышленной ипотеки

Властям необходимо внести идеи по «промышленной реновации» до 1 июня. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Проект предусматривает строительство мультимодальных индустриальных парков. Их возведение будут спонсировать, в том числе и государство.

Сообщается, что он также призвал правительство уточнить параметры «промышленной ипотеки». Ответственные лица должны расширить сферы действия механизма и увеличить субсидирование. Эти документы также необходимо предоставить до 1 июня.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Путин подписал указ, связанный с празднованием Дня молодежи. Теперь это событие будут праздновать в последнюю субботу июня. Распоряжение главы государства уже появилось на официальном сайте правовой информации.
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