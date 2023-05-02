Президент России Владимир Путин поручил привлечь инвесторов для строительства объектов МТК «Север-Юг»

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Российскому союзу промышленников и предпринимателей принять меры по привлечению средств частных инвесторов для строительства объектов международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что МТК «Север — Юг» уже в самом ближайшем будущем станет реальной альтернативой Суэцкому каналу и проливам Черного моря. По его словам, транспортный узел для зерна из России будет развиваться в Иране.
Ожидается, что грузооборот по международному транспортному коридору «Север — Юг» к 2024 году достигнет 20,5 млн тонн. Подобное спрогнозировал ТАСС в среду заместитель генерального директора АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Сергей Сабуров в кулуарах Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона - 2023».