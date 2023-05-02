Президент России Владимир Путин поручил привлечь инвесторов для строительства объектов МТК «Север-Юг»

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что МТК «Север — Юг» уже в самом ближайшем будущем станет реальной альтернативой Суэцкому каналу и проливам Черного моря. По его словам, транспортный узел для зерна из России будет развиваться в Иране.