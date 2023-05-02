Пенсионеры Кузбасса смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Уточняется, что льготный режим для пожилых жителей региона вводится с 1 мая по 1 октября текущего года. К тому же речь идет о бесплатном проезде с понедельника по четверг. Среди маршрутов, которые не надо будет оплачивать, упоминаются не только городские автобусы, трамваи и троллейбусы, сообщает Сiбдепо.