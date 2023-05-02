Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посылку с оружием обнаружили в филиале «Почты России» в аэропорту Внуково

Происшествия
Посылку с оружием обнаружили в филиале «Почты России» в аэропорту Внуково

Сотрудники почты в московском аэропорту Внуково обнаружили оружие в одной из посылок. Согласно предварительным данным, неизвестный клиент попытался отправить четыре автомата Калашникова.

В ближайшее время в воздушную гавань должны прибыть представители оперативных служб. Они уже выехали на место инцидента, передал Telegram-канал «112».

Правоохранителям предстоит установить, действительно ли присланное по почте оружие является боевым. В случае подтверждения информации, всем причастным лицам грозит уголовная ответственность. В частности, речь идет об отправителе и адресате.

Ранее на линии электропередач в Ленинградской области нашли два взрывных устройства. На бомбах были установлены таймеры и блоки для дистанционного управления.
автомат калашникова Почта России внуково москва аэропорт посылка
Военкоры ФАН