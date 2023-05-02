Дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году составил 54 млрд рублей

Дефицит бюджета Тюменской области за предыдущий год составил 54 млрд рублей. Такая информация приведена в опубликованном на сайте областной думы финансовом отчете правительства региона.
Доходы Тюменской области в 2022 году составили 239,42 млрд рублей. Сумма расходов за отчетный период достигла 293,92 млрд рублей, сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.RU». В отчете указано, что в прошлом году из федерального бюджета был взят кредит на сумму 4,86 млн рублей. Средства были направлены на финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры.
Среди других расходных статей отмечены расходы на обслуживание государственного внутреннего долга. Их сумма составила 88 тысяч 094 рубля. Проценты за бюджетные кредиты были выплачены в размере 87 тысяч 773 рубля.