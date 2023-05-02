Дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году составил 54 млрд рублей

Доходы Тюменской области в 2022 году составили 239,42 млрд рублей. Сумма расходов за отчетный период достигла 293,92 млрд рублей, сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.RU». В отчете указано, что в прошлом году из федерального бюджета был взят кредит на сумму 4,86 млн рублей. Средства были направлены на финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры.