В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить в служебной зоне

Ночью на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии неизвестный спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, пока электропоезд отсутствовал. Нарушителя незамедлительно задержали, после срабатывания устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель. Преступника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.