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В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить в служебной зоне

Происшествия
В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить в служебной зоне

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы в метрополитене, чтобы покурить. Об этом сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.

Ночью на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии неизвестный спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, пока электропоезд отсутствовал. Нарушителя незамедлительно задержали, после срабатывания устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель. Преступника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.

Известно, что хулиганом оказался 31-летний уроженец Пермского края. Он объяснил свой поступок желанием выкурить сигарету.

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение требований транспортной безопасности. Суд назначил виновному семь суток ареста.

Ранее поезд насмерть сбил пьяного мужчину, который ушел в тоннель на станции метро «Новокузнецкая».
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