В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить в служебной зоне

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы в метрополитене, чтобы покурить. Об этом сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.
Ночью на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии неизвестный спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, пока электропоезд отсутствовал. Нарушителя незамедлительно задержали, после срабатывания устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель. Преступника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.
Известно, что хулиганом оказался 31-летний уроженец Пермского края. Он объяснил свой поступок желанием выкурить сигарету.
Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение требований транспортной безопасности. Суд назначил виновному семь суток ареста.
Ранее поезд насмерть сбил пьяного мужчину, который ушел в тоннель на станции метро «Новокузнецкая».