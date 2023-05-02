Премьер России Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников СВО

Благодаря нововведению работодатели получат субсидии за трудоустройство граждан, принимавших участие в СВО. Она будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество сотрудников.