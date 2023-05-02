Премьер России Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников СВО

Участники спецоперации ВС России на Украине смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям. Соответствующие распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Благодаря нововведению работодатели получат субсидии за трудоустройство граждан, принимавших участие в СВО. Она будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество сотрудников.
«Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий», — рассказали в пресс-службе российского правительства.
Михаил Мишустин ранее рассказал о выплатах победителям и призерам конкурса «Учитель года России». Нововведение начнет действовать с 2023 года.