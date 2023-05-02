Глава Space Foundation Зелибор: США и Россия должны выстроить новое партнерство в космосе

США и Россия должны искать способы продолжения сотрудничества в космосе, несмотря на обострение геополитической напряженности. Об этом заявил американской организации Space Foundation, отставной контр-адмирал ВМС США Том Зелибор.
Эксперт уверен, что сейчас обеим странам необходимо найти способы по сохранению текущих связей и параллельно выстроить новые проекты на ближайшие десятилетия. Зелибор также указал, что совместная работа США и России по МКС продемонстрировала, что сотрудничество между государствами является наилучшим путем к освоению космоса.
«Несмотря на наши политические разногласия, тот факт, что мы работаем, исследуем, учимся и живем вместе в космосе уже почти полвека, позволил выстроить отношения, выходящие за рамки нашей политики», — заявил Зелибор.
Эксперт затронул и экономический аспект. Он подчеркнул, что проектирование и управление является бременем с которым невозможно справится в одиночку.
Ранее на МКС вышел первый космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Отмечается, что астронавт готовился к своему полету в космос три года и стал первым представителем арабского мира на космической станции.