Глава Space Foundation Зелибор: США и Россия должны выстроить новое партнерство в космосе

Эксперт уверен, что сейчас обеим странам необходимо найти способы по сохранению текущих связей и параллельно выстроить новые проекты на ближайшие десятилетия. Зелибор также указал, что совместная работа США и России по МКС продемонстрировала, что сотрудничество между государствами является наилучшим путем к освоению космоса.