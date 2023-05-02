Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил о возможных провокациях ВСУ в период майских праздников

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут совершить ряд провокаций и развернуть контрнаступление. Об этом написал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Военный эксперт отметил, что ситуация в зоне спецоперации напряженная и имеет тенденцию к обострению. По его словам, киевский режим заинтересован в сохранении очага напряженности с целью продолжения получения финансирования от Запада.
Марочко указал, что к концу недели ожидаются погодные условия, которые позволят в полной мере использовать поставленное НАТО вооружение и технику. С высокой долей вероятности ВСУ попытается омрачить празднование Дня Победы на 9 Мая, заявил он.
Ранее полковник в отставке сообщил, что киевский режим 90% погибших называет «пропавшими без вести».