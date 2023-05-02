Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Представитель госдепа США Патель: Решение о членстве Украины в НАТО будет приниматься коллективно

Политика
Представитель госдепа США Патель: Решение о членстве Украины в НАТО будет приниматься коллективно

Ситуацию вокруг дискуссий о вступлении Украины в НАТО прокомментировал представитель госдепа США Ведант Патель.

По его словам, решение по этому вопросу будет приниматься на коллективной основе. Подобный формат Патель назвал «очевидным».

«И оно (Решение — Прим. Ред.) должно быть принято всеми участниками Альянса», — добавил представитель американского госдепа.

Он также высказался о пессимистичном восприятии Вашингтоном возможного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Патель заявил, что НАТО следует политике открытых дверей, однако сейчас Белый дом сосредоточен на оказании поддержки Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ввести страну в Альянс, однако США это невыгодно, ранее рассказал ФАН политолог Андрей Кошкин.
нато Украина госдеп США ведант патель
Военкоры ФАН