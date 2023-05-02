Мошенники убедили пожилую пермячку перевести им 800 тысяч и инсценировали ее похищение с целью выкупа

Телефонные мошенники убедили пожилую пермячку взять кредит в размере 800 тысяч рублей и перевести средства на «безопасный счет». После они инсценировали ее похищение, планируя получить выкуп от близких родственников. Об этом сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.
Известно, что злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и сообщили пострадавшей, что кто-то пытается оформить на нее займ, чтобы похитить ее сбережения. Женщина выполнила все инструкции мошенников и перевела деньги на их счет.
После этого «банковские сотрудники» попросили ее временно уехать в Екатеринбург, чтобы помочь поймать преступников. Женщина сменила SIM-карту, оставила дома записку со словом «киднеппинг», предоставила контакты своих родственников и уехала в соседний регион.
Пока она находилась в арендованной квартире в Екатеринбурге, одному из родственников поступило сообщение о похищении женщины, за которую требовали выкуп. Мужчина обратился в правоохранительные органы.
Спустя три дня потерпевшая поняла, что ее обманули , и сама вернулась домой. Сейчас ей ничего не угрожает. В настоящий момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее заслуженная учительница РФ перечислила мошенникам «из банка» 16 миллионов рублей и отправила документы на квартиру.