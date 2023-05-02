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Голливудские сценаристы объявили забастовку впервые за последние 15 лет

Общество
Голливудские сценаристы объявили забастовку впервые за последние 15 лет

Сценаристы организовали массовую забастовку в Голливуде после того, как не смогли договориться с киностудиями о повышении заработной платы и улучшении условий труда. Об этом говорится в материале издания Axios.

Ожидается, что акция протеста приведет к «заморозке» съемок многих фильмов и сериалов. В частности, под удар могут попасть проекты компаний Disney и Warner Bros. Discovery. То же касается платформ Netflix и Amazon.

«Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались», — указано в публикации.

Во вторник, 2 мая, истечет срок действия контракта между указанной организацией и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Документ был подписан в 2020 году и помимо прочего содержит положения о минимальной оплате труда сценаристов.

Ранее создатели фильма «Русалочка», главную роль в котором сыграла американская актриса Холли Бейли, представили новый постер со всеми дочерьми Тритона. Однако пользователи социальных сетей не сразу смогли поверить, что это подлинный кадр из картины.
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