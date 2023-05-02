Стоимость нефти Brent стабилизировалась после нескольких падений на уровне 79,3 доллара за баррель

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures стабилизировалась после нескольких дней снижения на уровне 79,27 долларов за единицу. Цены падали на фоне опасения сокращения спроса.
Цена на июльские фьючерсы нефти Brent на бирже к 08:05 по московскому времени составила 79,27 долларов за баррель, что на 0,04 доллара ниже предыдущего показателя. Прежде стоимость за единицу ресурса составляла 79,31 долларов, или на 0,05% больше текущего.
Уровень цены на июньские фьючерсы нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличился до 75,64 долларов за единицу. Этот показатель на 0,03% больше предыдущего, который составлял 75,66 доллара.
Показатель индекса менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР упал в предыдущем месяце до 49,2 единиц с 51,9. Значение ниже 50 свидетельствует о том, что в данном секторе идет спад активности действий. Такое случилось впервые с декабря прошлого года.
Ранее эксперт Александр Фролов объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему потолок цен на российскую нефть не ограничивает приток валюты в бюджет России.