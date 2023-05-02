Стоимость нефти Brent стабилизировалась после нескольких падений на уровне 79,3 доллара за баррель

Цена на июльские фьючерсы нефти Brent на бирже к 08:05 по московскому времени составила 79,27 долларов за баррель, что на 0,04 доллара ниже предыдущего показателя. Прежде стоимость за единицу ресурса составляла 79,31 долларов, или на 0,05% больше текущего.