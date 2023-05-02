Житель Воронежа поджег квартиру после убийства несовершеннолетней во время секса

Парень из Воронежа случайно убил свою несовершеннолетнюю девушку во время секса. Затем он поджег квартиру и скрылся с места преступления.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, влюбленный решил попробовать технику эротического удушения, но не рассчитал силы. После убийства он испугался. Россиянин забрал ноутбук и телефон девушки и поджег квартиру.
Позже родственники обнаружили тело и обратились в полицию. Правоохранители пришли к парню, подозревая его в краже. Однако преступник думал, что речь идет об убийстве, поэтому сразу во всем сознался. Виновного направили в СИЗО. Представители профильных органов возбудили уголовное дело.
Ранее два молодых человека погибли при невыясненных обстоятельствах в одном из хостелов Москвы — их тела нашли в разных номерах. На них не было каких-либо видимых повреждений. Причины смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.