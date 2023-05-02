Житель Воронежа поджег квартиру после убийства несовершеннолетней во время секса

Позже родственники обнаружили тело и обратились в полицию. Правоохранители пришли к парню, подозревая его в краже. Однако преступник думал, что речь идет об убийстве, поэтому сразу во всем сознался. Виновного направили в СИЗО. Представители профильных органов возбудили уголовное дело.