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Житель Воронежа поджег квартиру после убийства несовершеннолетней во время секса

Происшествия
Житель Воронежа поджег квартиру после убийства несовершеннолетней во время секса

Парень из Воронежа случайно убил свою несовершеннолетнюю девушку во время секса. Затем он поджег квартиру и скрылся с места преступления.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, влюбленный решил попробовать технику эротического удушения, но не рассчитал силы. После убийства он испугался. Россиянин забрал ноутбук и телефон девушки и поджег квартиру.

Позже родственники обнаружили тело и обратились в полицию. Правоохранители пришли к парню, подозревая его в краже. Однако преступник думал, что речь идет об убийстве, поэтому сразу во всем сознался. Виновного направили в СИЗО. Представители профильных органов возбудили уголовное дело.

Ранее два молодых человека погибли при невыясненных обстоятельствах в одном из хостелов Москвы — их тела нашли в разных номерах. На них не было каких-либо видимых повреждений. Причины смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
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