Самолеты с двумя сотнями эвакуированных из Судана приземлились в Москве

Более 200 человек, эвакуированных из Судана, прибыли в Москву. Об этом сообщает Минобороны России.
Ведомство, по решению президента России Владимира Путина, эвакуировало из республики сотрудников российского посольства и представительств министерства обороны и членов их семей, граждан Российской Федерации и стран СНГ, а также ряда дружественных стран, обратившихся за помощью. В эвакуации были задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Согласно опубликованному ведомством ролику, грузовой борт был полностью заполнен. Среди эвакуированных были дети. Ранее сообщалось, что в ходе мероприятий задействовано сразу четыре самолета Ил-76.