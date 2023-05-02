Самолеты с двумя сотнями эвакуированных из Судана приземлились в Москве

Ведомство, по решению президента России Владимира Путина, эвакуировало из республики сотрудников российского посольства и представительств министерства обороны и членов их семей, граждан Российской Федерации и стран СНГ, а также ряда дружественных стран, обратившихся за помощью. В эвакуации были задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации ВКС РФ.