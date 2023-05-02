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Петербуржцы массово опаздывают на работу из-за закрытия на ремонт станции метро «Василеостровская»

Общество
Петербуржцы массово опаздывают на работу из-за закрытия на ремонт станции метро «Василеостровская»

Скопление опаздывающих людей наблюдается возле станции Василеостровской, которую закрыли из-за ремонта эскалаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Согласно материалам, горожане упираются в закрытые двери, пытаясь добраться до места работы. При этом уехать быстро получается не у всех. Пассажиры нервничают и суетятся.

Станция метро работает с ограничениями со вторника. Меняют два эскалатора, из-за чего по будням с 8:00 до 10:30 вход на станцию будет заблокирован полностью, а с 16:00 до 20:00 — ограничен, сообщает KP.RU.

В метрополитене советуют горожанам воспользоваться наземным транспортом. Однако плотность спешащих людей все равно сохраняется.

Ранее сообщалось, что данная станция метро будет закрыта из-за ремонта до 17 сентября.
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