Петербуржцы массово опаздывают на работу из-за закрытия на ремонт станции метро «Василеостровская»

Скопление опаздывающих людей наблюдается возле станции Василеостровской, которую закрыли из-за ремонта эскалаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Согласно материалам, горожане упираются в закрытые двери, пытаясь добраться до места работы. При этом уехать быстро получается не у всех. Пассажиры нервничают и суетятся.
Станция метро работает с ограничениями со вторника. Меняют два эскалатора, из-за чего по будням с 8:00 до 10:30 вход на станцию будет заблокирован полностью, а с 16:00 до 20:00 — ограничен, сообщает KP.RU.
В метрополитене советуют горожанам воспользоваться наземным транспортом. Однако плотность спешащих людей все равно сохраняется.
Ранее сообщалось, что данная станция метро будет закрыта из-за ремонта до 17 сентября.