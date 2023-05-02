Роспотребнадзор Новосибирской области оценил угрозу жителям со стороны клещей

Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал о динамике обращений в больницы со стороны пострадавших от клещей.
По данным Щербатова, за последнюю неделю в больницы региона обратились 43 человека, которые подверглись укусам клещей. Двух человек с подозрением на энцефалит пришлось госпитализировать. При этом отмечается значительное сокращение числа подобных жалоб по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщает sibkray.ru.
Как отметил Щербатов, оба госпитализированных жителя имеют прививку от болезни. Наибольшая активность клещей зарегистрирована в Искитимском, Карасукском и Ордынском районах. В Новосибирске чаще подвергаются атакам со стороны клещей жители Дзержинского района.